Vergrämungsmittel gegen gefräßige Wildschweine in Eisenstadt

Mancher Gartenbesitzer am Stadtrand von Eisenstadt ist derzeit mit einem Problem konfrontiert. Aus dem nahen Wald zieht es Wildschweine ins Siedlungsgebiet, wo sie auf der Suche nach Futter ihre Spuren hinterlassen. Um dem Treiben Einhalt zu gebieten, setzt man seitens der Stadt auf Bewusstseinsbildung bei Betroffenen, Zusammenarbeit mit der Jägerschaft und den Einsatz eines Vergrämungsmittels.

Seitens der Stadt setze man auch auf Bewusstseinsbildung bei den Bürgern. Es sei wichtig, dass sich die Grundstückseigentümer richtig verhielten: So sollten Wildschweine nicht angefüttert und kein Grünschnitt auf freien Flächen angesammelt werden. Auch Fallobst sollte nicht liegenbleiben. Eigentümer von Grundstücken hätten die Verpflichtung, ihre Grundstücke zu pflegen. Mit der Jagdgesellschaft sei man in gutem Einvernehmen und versuche, auf direktem Wege Maßnahmen zu setzen.

Die Zunahme des Wildschweinbestandes sei auch dem milderen Klima geschuldet. Dem entsprechend steige der Futterbedarf beim Nachwuchs, so Hamedl. An die Bevölkerung werde appelliert, sich in der Dämmerung nicht mehr im Wald zu bewegen, um Ruhe für die Wildschweine zu schaffen. Dass durch die Ausdehnung des Siedlungsgebietes der Mensch sich womöglich zusehends dem Lebensraum der Wildtiere annähert, sieht man im Rathaus mit dem Hinweis auf den Stadtentwicklungsplan 2030 nicht so: Darin seien klare Bebauungsgrenzen vorgesehen "und die werden eingehalten".