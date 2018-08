Vergrämungsmaßnahmen gegen Wölfe in Teilen von NÖ erlaubt

Weil binnen weniger Wochen im Waldviertel 31 Schafe trotz Umzäunung mutmaßlich von Wölfen gerissen worden sind, dürfen in inzwischen drei Gemeinden der Region sogenannte Vergrämungsmaßnahmen für die Raubtiere gesetzt werden. Die Bescheide gelten bis Jahresende, sagte LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) am Mittwoch. Der Wolf sei "nicht vom Aussterben bedroht".

Vergrämungsmaßnahmen – das sind Schreckschüsse oder gezielte Schüsse mit Gummigeschoßen – sind nunmehr in Langschlag (Bezirk Zwettl) und Bad Großpertholz sowie St. Martin (Bezirk Gmünd) erlaubt. Es gehe darum, einen Lernprozess bei den Tieren zu bewirken, betonte Walter Arnold vom Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie an der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Weil man von derzeit 15 Wölfen im Waldviertel ausgehe und der Zuwachs 30 Prozent pro Jahr betrage, müssten “jetzt geeignete Maßnahmen” gesetzt werden.

Die Sicherheit der Menschen stehe an oberster Stelle, hielt Pernkopf fest. Er verwies darauf, dass die jüngsten Maßnahmen die Kriterien des Wolfsmanagementplans aus 2012 erfüllen würden, der letztlich auch Entnahmen vorsehe. Auch die EU müsse umdenken. Der Wolf sei “nicht mehr gefährdet, sondern durchaus heimisch” geworden in Europa, so der LH-Stellvertreter.