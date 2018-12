Vergleich zwischen Festspielen Erl und Blogger gescheitert

Der Ende November bedingt geschlossene Vergleich zwischen den Tiroler Festspielen Erl und dem Blogger Markus Wilhelm ist nun doch gescheitert. Die Festspiele erklärten, binnen der Frist den Vergleich zu widerrufen. Sie hatten eine weitere Bedingung an die Einigung geknüpft, der Wilhelm nicht nachkommen wollte, wie er selbst am Dienstag gegenüber der APA erklärte.

Die Festspiele hatten den Blogger auf Unterlassung und Widerruf geklagt, nachdem dieser auf seiner Homepage unter anderem Vorwürfe des Lohn- und Sozialdumpings, Lohnwuchers und Scheinselbstständigkeit veröffentlicht hatte. Bei dem am 26. November am Landesgericht Innsbruck bedingt geschlossenen Vergleich hatte sich Wilhelm verpflichtet, die Behauptungen, dass bei den Festspielen unter anderem der Verdacht auf Lohnwucher und Sozialdumping vorliege, vom Netz zu nehmen. Zudem hatte sich Wilhelm verpflichtet, bezüglich der entstandenen Kosten einen “Ausgleichsbetrag” in der Höhe von 2.000 Euro zu bezahlen. Der Vergleich war vorerst nur bedingt geschlossen worden, da Rest noch die Zustimmung ihrer Mandantin einholen musste.