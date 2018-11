Vergleich mit Burgtheater im Fall Hartmann erzielt

"Zufrieden" zeigte sich der Anwalt von Ex-Burgtheaterdirektor Matthias Hartmann mit dem am heutigen Freitag geschlossenen Vergleich mit dem Burgtheater. Durch die außergerichtliche Einigung werden nun die laufenden zivilrechtlichen Verfahren eingestellt. Über den Vergleichsinhalt wurde Stillschweigen vereinbart.

In einer gemeinsamen Stellungnahme heißt es: “Nach Einstellung des Strafverfahrens gegen Matthias Hartmann haben die Burgtheater GmbH und Matthias Hartmann einen Schlussstrich unter ihre Rechtsstreitigkeiten gezogen. Die Erhebungen der Wirtschafts‐ und Korruptionsstaatsanwaltschaft haben ergeben, dass gegen Matthias Hartmann in seiner früheren Tätigkeit als künstlerischer Leiter des Burgtheaters in Wien keine strafrechtlichen Vorwürfe bestehen. Die Parteien haben sich deshalb darauf verständigt, ihre gegenseitigen Rechtsstreitigkeiten zu beenden und die im März 2014 ausgesprochene fristlose Entlassung in eine einvernehmliche Beendigung umzuwandeln.” Dies bedeutet, dass das Dienstverhältnis des am 11. März 2014 entlassenen Direktors nunmehr einvernehmlich mit 31. August 2014 aufgelöst wurde.