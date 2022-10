Vergewaltigung von 15-jähriger Oststeirerin angezeigt

Eine 15-Jährige aus der Oststeiermark hat bei der Polizei eine Vergewaltigung nach einer Oktoberfest-Veranstaltung angezeigt.

Das Mädchen war nach dem Besuch des Fests mit dem Taxi nach Hause gefahren. Sie hatte sich den Weg mit einem 31-jährigen Mann geteilt. Dieser dürfte dann mitausgestiegen sein, danach kam es offenbar zu den sexuellen Übergriffen gegen den Willen des Mädchens. Die Polizei bestätigte auf APA-Anfrage die Anzeige. Der Verdächtige sitzt in Untersuchungshaft.

Verdächtiger festgenommen

Das Mädchen hatte bereits am 17. September das Oktoberfest nahe ihrer Heimatstadt besucht und organisierte sich nach 3.00 Uhr ein Taxi. Der 31-Jährige wollte mit ihr zusammen das Taxi nutzen, um ebenfalls in die Stadt zu kommen. Als die 15-Jährige dann bei ihr zu Hause ausstieg, soll der Mann einfach mitausgestiegen sein. Danach soll es zur Vergewaltigung gekommen sein. Die Jugendliche zeigte den 31-Jährigen unmittelbar danach an. Er wurde wenige Tage später ausgeforscht und festgenommen.