Vergewaltiger zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt

Sechsfacher Familienvater missbrauchte über 13 Jahre lang Buben aus der Verwandtschaft.

Schuldspruch unumgänglich

Der Verteidiger des Angeklagten verwies die Vorwürfe ins Reich der Märchen. Angehörige sollten unter anderem bezeugen, dass es allein von den beengten Wohnverhältnissen her niemals möglich gewesen wäre, sich ungestört an den Buben zu vergehen. Die Übergriffe fanden im Haus des Angeklagten, in einem Schuppen, im Keller und zum Teil bei Besuchen in Deutschland statt. Das Urteil – viereinhalb Jahre Haft und 4000 Euro Opferentschädigung – ist nicht rechtskräftig.