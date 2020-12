Vergangenes Jahr rund 24.000 Blitze in Vorarlberg

Das Jahr 2020 brachte rund 1,34 Mio. Blitzentladungen in Österreich und somit um rund ein Viertel mehr Blitze als 2019.

Im ersten Halbjahr 2020 wurden seit Beginn der modernen Blitzerfassung noch nie so wenige Blitzentladungen wie heuer in Österreich registriert.

Steiermark Blitzhotspot

Mit 430.000 Blitzen führt die Steiermark das Bundesländer-Ranking an. Das entspricht nahezu einem Drittel aller in Österreich registrierten Blitze.

Blitze nach Bundesland, Anzahl und Blitzdichte:

Mariazell blitzreichste Gemeinde

Wenig überraschend liegt auch der blitzreichste Bezirk mit der Südoststeiermark in der Steiermark, ebenso wie die blitzträchtigste Gemeinde mit dem Wallfahrtsort Mariazell. Der stärkste Blitz im Bundesgebiet wurde mit 306.400 Ampere in Anras im Bezirk Lienz am 25. Juni gemessen.