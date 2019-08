Verfolgungsjagd in Wien: Alkolenker mit 160 km/h unterwegs

Ein alkoholisierter Lenker ohne Führerschein hat sich Donnerstagfrüh eine Verfolgungsjagd mit einem Motorradpolizisten in Wien geliefert. Dabei raste der 21-Jährige teilweise mit Geschwindigkeiten von mehr als 160 km/h über die Südost-Tangente (A23), bevor er schließlich anhielt, da er den Beamten der Landesverkehrsabteilung nicht abschütteln konnte.

Anstatt mit dem Polizisten von der Autobahn abzufahren, verriss der Kroate jedoch das Lenkrad nach links und ergriff die Flucht. "Er hat geglaubt, er kann ihn dadurch abhängen. Der Polizist hat es aber auch gerade noch geschafft, auf der Tangente zu bleiben", sagte Polizeisprecher Harald Sörös am Freitag der APA. Der Beamte nahm abermals die Verfolgung des teilweise mit mehr als 160 km/h rasenden Alkolenkers auf. Bei der Ausfahrt Kaisermühlen fuhr dieser ohne zu blinken ab und raste in Richtung Kaisermühlendamm weiter. Als er bemerkte, dass er den Polizisten auf dem Motorrad nicht abschütteln konnte, hielt er schließlich an.