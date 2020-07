Verfassungsschutz ermittelt nach Mord an Mann in Gerasdorf

Nach der Bluttat vom Samstagabend in Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg) ermittelt das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT). Polizeiangaben zufolge wurde ein 43-jähriger russischer Staatsbürger erschossen, der später in Linz festgenommene Verdächtige ist ein 47 Jahre alter Landsmann. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg hat eine Obduktion des Opfers angeordnet.

Der Schauplatz des Verbrechens liegt laut Walter Schwarzenecker von der Landespolizeidirektion Niederösterreich an der Brünner Straße (B7) in der an Wien angrenzenden niederösterreichischen Stadtgemeinde. Der 43-Jährige wurde am Samstag kurz nach 19.00 Uhr im Bereich der Einfahrt zu einer Baufirma erschossen.