Verfassungsrichter wird Ungarns neuer Präsident

Der Präsident des ungarischen Verfassungsgerichtes, Tamás Sulyok, soll neues Staatsoberhaupt werden. Das hat die Fraktionssitzung der ungarischen rechtsnationalen Regierungspartei Fidesz am Donnerstag entschieden, wie das Onlineportal "Index.hu" berichtet. Der 67-jährige Sulyok soll vom Parlament zum Nachfolger der zurückgetretenen Präsidentin Katalin Novák gewählt werden.

Die Entscheidung für Sulyok wurde von Fraktionschef Máté Kocsis nach einer Fraktionssitzung in Balatonalmádi am Plattensee in einer Pressekonferenz bekanntgegeben. Da Sulyok von der Regierungspartei Fidesz von Premier Viktor Orbán nominiert wurde, die eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament innehat, gilt seine Wahl durch die Volksvertretung als sicher.