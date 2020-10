Verfahrensstart zu Sidlo-Klage gegen Casinos

Am Handelsgericht Wien hat am Freitag die vorbereitende Tagsatzung zur zivilrechtlichen Klage von Peter Sidlo gegen die Casinos Austria stattgefunden. Der frühere Casinos-Finanzvorstand klagt den teilstaatlichen Glücksspielkonzern wegen seiner vorzeitigen Abberufung auf 2,3 Mio. Euro. Der Kläger Sidlo erschien persönlich vor Gericht. Beide Parteien schlossen nach Anregung der Richterin einen Vergleich nicht grundsätzlich aus.

Inhaltlich wurde am Freitag wenig erörtert. Der Kläger habe die Abberufung nicht angefochten, so die Richterin. Laut Sidlos Anwalt seien aber die Grundlagen für diese Entlassung formal nicht richtig zustande gekommen. Die Richterin lehnte den Antrag der Casinos, das Zivilverfahren wegen der laufenden strafrechtlichen Ermittlungen zu unterbrechen, ab. Das Verfahren zu Sidlos Klage werde vorerst geführt, auch aufgrund der unvorhersehbaren Dauer des Strafverfahrens. Eine eventuelle spätere Unterbrechung sei aber nicht ausgeschlossen.

Als ersten Schritt will die Richterin den Kläger einvernehmen. Diesbezüglich ersuchte dessen Anwalt Bernhard Steindl um einen möglichst zeitnahen Termin, denn "Magister Sidlo findet keine Anstellung." Daher wolle er das Verfahren so rasch wie möglich beenden. Die Richterin schlug einen Termin im Februar 2021 vor, falls dann ein ausreichend großer Saal für das erwartete Medieninteresse verfügbar ist.

Der Wiener Ex-FPÖ-Bezirksrat Sidlo war im März 2019 zum Finanzvorstand des Glücksspielkonzerns bestellt worden, das Amt trat er per 1. Mai 2019 an. Nur dreieinhalb Monate später, am 12. August, kam es bei ihm zu einer Razzia. Am 13. November wurden Chatprotokolle in diversen Medien veröffentlicht, die zeigten, dass sein Avancement vom damaligen FPÖ-Chef und Vizekanzler, Heinz-Christian Strache, mit aller Vehemenz forciert wurde. Am 2. Dezember 2019 wurde Sidlo vom Aufsichtsrat mit sofortiger Wirkung seines Amts enthoben.