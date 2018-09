Verfahren gegen BVT-Mitarbeiter mit Parallelen zur Affäre

Im Schatten des BVT-Skandals gibt es ein Ermittlungsverfahren gegen einen BVT-Mitarbeiter, das Parallelen zur großen Affäre hat.

In diesem Fall ließ Behördenchef Peter Gridling die Justiz einschalten. Der Hauptverdacht konnte bisher nicht erhärtet werden. Trotzdem kam es auch hier zu Ermittlungsmaßnahmen, die Sicherheitsinteressen gefährden, berichtete die Recherche-Plattform “Addendum”.

Der Mitarbeiter O. soll Geheiminformationen an eine fremde Macht weitergegeben haben. An wen, bleibt offen. Es wird aber auf “zahlreiche Kontakte zu Vertretern russischer Nachrichtendienste” verwiesen, die O. in einer früheren dienstlichen Tätigkeit gehabt haben soll.