Verena Eugster: "Tausend Frauen werden erwartet"

Die Gründerin freut sich nach der geglückten Premiere im Female Future Festival in Bregenz auf viele Gäste und Speaker

2. Female Future Festival am 18.03.2020 wieder im Festspielhaus, Bregenz

Bereits zum zweiten Mal haben die Initiatorinnen Verena Eugster und Patricia Zupan von W3 Marketing über 20 internationale Speaker*innen, die zu allen Fragen rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Karriere, Mut, Erfolg, Inspiration und Selbstbewusstsein Stellung beziehen, nach Bregenz ins Festspielhaus geladen.

„Ein Tag, der Mut macht sein bestes Selbst zu leben“ „Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Female Future Festival ein Format entwickelt haben, dass Frauen in ganz Europa begeistert. Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr können wir nun noch stärker auf die Wünsche unserer Community eingehen und aktuelle Themen und interessante Speaker*innen nach Bregenz einladen. Wir rechnen in diesem Jahr mit rund 1.000 Besucher*innen“, freuen sich Eugster und Zupan über den Erfolg des Female Future Festivals am Bodensee.

Neue Denkansätze und Lebensentwürfe Das Female Future Festival will auch im zweiten Jahr, Frauen empowern. Dieser Tag soll ein Tag der beruflichen Inspiration und ein Tag für neue Denkansätze sein. Von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr findet eine Vielzahl an Vorträgen, Interviews & Talks, Diskussionen, Masterclasses & Panels sowie Bar Camps und Meet & Greets mit Speaker*Innen statt. Dabei wird auch das kulinarische Wohl nicht vernachlässigt und genügend Raum für´s Netzwerken und Austauschen geschaffen. Aber auch für eine professionelle und altersgerechte Kinderbetreuung während des Tages wird angeboten. So bleibt genug Zeit um Mut und Inspiration zu tanken und Motivation und Selbstvertrauen mitzunehmen.

Internationale Top-Speaker*Innen in Bregenz Neben Glücksforscherin Maike van den Boom, die der Frage auf den Grund geht, „ob glückliche Menschen auch erfolgreicher sind“, argumentiert der selbsternannte Feminist, Blogger und Berater Robert Franken „warum es mehr Frauen in der Wirtschaft braucht und wie Frauen es anstellen müssen, um gehört zu werden.“ Auch Mindsetterin Maren Wölfl, die mit ihrem Vortrag „Wie Karriere und Familie gelingen kann“ inspiriert zu mehr Selbstvertrauen, Ex-Politiker, Autor und Idealist Matthias Strolz stellt sein neuestes Buch „Pilot deines Lebens“ vor und Finanzexpertin Claudia Müller, zeigt wie es mit finanziellen Tipps und Tricks gelingen kann, das Heft nicht aus der Hand zu geben. Mut zur Selbstständigkeit und zum Risiko beweist Start-up Gründerin Ramona Mayr von Langhaarmädchen, indem sie ihre Geschichte erzählt, wie aus einem Traum Realität wurde und Mut-Beraterin Tanja Peters, die mit viel Humor und praktischen Tipps zeigt, wie Menschen ihren Mut-Muskel trainieren können. Durch Inga Höltmann kommt auch das Zukunftsthema der digitalen Transformation nicht zu kurz – denn die Frage „Wie wir in Zukunft arbeiten werden“ soll an diesem Tag ebenfalls beantwortet werden.

Jede*r ist seines eigenen Glückes Schmied Das 2. Female Future Festival ist auch dieses Jahr wieder so konzipiert, dass Inspiration, Mut und Empowerment im Mittelpunkt stehen. „Wir holen mit unseren Speaker*innen die unterschiedlichsten Menschen mit ganz verschiedenen Denkansätzen vor den Vorhang und bitten alle einfach nur darum, ihre Geschichte ehrlich und ungeschminkt zu erzählen. Manchmal sind es Erfolge, aber ganz oft sind es auch erst die vermeintlichen Niederlagen und der Umgang mit ihnen, die zeigen, dass es immer um den Glauben an sich selbst und den eigenen Mut geht“, sind Eugster und Zupan überzeugt.

Dieses Festival ist ein Tag für dich, dich und dich! Ein Tag der Inspiration. Ein Event, das dich fit für die berufliche Zukunft macht, das Selbstvertrauen stärkt, ganz neue Ansätze bietet und vielleicht auch den nötigen Schubser gibt. Ein Event für Entschlossene und Unentschlossene, für Mutige und Macher*innen, Abteilungs- & Projektleiter*innen, engagierte Mitarbeiter*innen, Unternehmer*innen und Gründer*Innen. Also genau das Richtige für dich, dich und dich.

Tickets sind ab sofort verfügbar. TICKETPREISE

bis 30.09.19 EUR 149,- Erste Chance Bucher*in

01.10. bis 31.1. EUR 179,- Frühbucher*in

01.02. bis 29.02. EUR 199,- Just in Time Bucher*in

01.03. bis 12.03. EUR 259,- Spätbucher*in

13.03. bis 17.03. EUR 299,- Letze Chance Bucher*in

EUR 99,- für Studenten, Start-ups, Elternzeit-Ticket

(Für die ersten 20 Bewerbungen, die sich unter hello@femalefuturefestival.com melden)