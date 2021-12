Vereint im Einsatz für Sandra

Am dritten Advent versammelten sich Vereinsmitglieder und große Teile der Kampfmannschaft des Dornbirner SV in ihrem Vereinsheim.

Susanne Marosch und ihr Team von „Geben für Leben“ zeigten den Fußballern, wie man mit Wattestäbchen einen Wangenabstrich sauber über die Bühne bringt, bevor es losgeht. Sie alle folgten dem Ruf von Daniel Lenz an den Sportplatz Haselstauden. Er ist seit Jahren im Vorstand des DSV, die Testaktion war vor allem zum Wohl für seine Schwägerin Sandra.

Fußballwelt geeint

Im Oktober ging sie mit Atembeschwerden zum Arzt, seitdem ist die Bregenzerin beinahe durchgehend im Krankenhaus und kämpft gegen die myeloische Leukämie. Aufgrund der Pandemie waren die Besuchsmöglichkeiten sehr eingeschränkt. Jede mögliche Minute überließ man daher ihrem Mann Ricky, damit er bei seiner Frau sein kann. Dankbar ist die Familie auch dem Team der Internen des LKH Rankweil, das Sandra bestmöglich pflegt und unterstützt. Der Rest der Familie behalf sich mit täglichen Videotelefonaten. Dann kamen die ersten guten Nachrichten: Die Chemo schlug sehr gut an, Sandra konnte Weihnachten zuhause mit ihrer Familie feiern.

Nun fehlt nur noch der passende Spender. Daniel konnte sich hier auf den Rückhalt in der Fußballfamilie verlassen: 30 Vereinsmitglieder opferten ihren freien Sonntag als Testpersonal, in der Datenaufnahme oder in der Verpflegung der Anwesenden. „Sie müssten einem ja nicht helfen. Das macht einen schon stolz“, freut sich Lenz über die Unterstützung. Dies endete nicht beim eigenen Verein. Über die Sozialen Medien machten sie auf ihr Anliegen aufmerksam. Die Hilfsbereitschaft und Solidarität der anderen Klubs im Land war überwältigend. „Da ist es egal, ob du grün-weiß, rot-weiß oder irgendetwas bist, es helfen alle zusammen“, ist Lenz gerührt.