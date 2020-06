Vereinstreue par excellence

Ob 2. Liga oder Bundesliga: Die Konstante beim SCR Altach steht im Kasten und heißt Martin Kobras. Seit 2009 absolvierte er 316 Pflichtspiele, davon 114 in der Bundesliga.

Es waren nicht immer nur rosige Zeiten, die der Bregenzerwälder in den mehr als zehn Jahren bei den Rheindörflern erleben durfte. Nach seinem Wechsel von Sturm Graz zurück in die Heimat war er in der 2. Liga die unbestrittene Nummer eins. In seiner fünften Saison führte er die Rheindörfler damals unter Trainer Damir Canadi zum Meistertitel und Aufstieg in die Bundesliga. In der höchsten Liga war der Konkurrenzkampf durch die Verpflichtung von Andreas Lukse größer und beide kamen zu viel Spielpraxis. „Erfolg ist einmal mehr aufstehen als umfallen“, lautet sein Lebensmotto. Und das hat er eindrucksvoll bewiesen, denn seit Mai 2017 ist er - abgesehen von einer kleinen Unterbrechung - der Rückhalt im Tor der Schwarz-Weißen.