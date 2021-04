Vereinigte Bühnen haben 2020 "mit blauem Auge überstanden"

Der Budgetabschluss der Vereinigten Bühnen Wien (VBW) für 2020 steht. Demnach hat der Theaterkonzern, zu dem das Theater an der Wien und die Musicalbühnen Ronacher und Raimund Theater gehören, das Vorjahr trotz Coronaunbilden mit einem blauen Auge überstanden. "2020 ist ein Jahr, das wir mehr oder weniger noch gut finanziell überlebt haben", unterstreicht VBW-Geschäftsführer Franz Patay im APA-Gespräch. Insgesamt erhalten die VBW 40,2 Mio. Euro von öffentlicher Hand.

Man habe insgesamt 347 Vorstellungen der VBW-Bühnen absagen müssen, wovon 261 auf die Muscialsparte entfallen. "Hier sprechen wir also von einem Einnahmenausfall, der sich knapp unter 20 Millionen Euro bewegt", so Patay. Im Gegenzug habe man durch die Kurzarbeit eines Großteils der produzierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Refundierung des Umsatzentgangs aus den Coronasondermaßnahmen 7,3 Mio. Euro lukriert. "Dadurch konnten wir das Jahr ohne Zusatzsubvention abschließen", so der VBW-Chef.

"Wir haben im Bereich Oper - mit einer Ausnahme - alle Projekte für die Kameras realisiert." So habe man die Inszenierungen für die Ewigkeit bewahren können und gleichzeitig ermöglicht, dass die freischaffenden Künstler ihre Gage für die TV-Aufzeichnungen ausbezahlt bekamen. Die Kosten seien also dieselben gewesen, die Einnahmen hingegen vollends entfallen. Im Musicalbereich, wo man die Cashcow "Cats" programmiert hatte, seien hingegen die in dieser Sparte besonders hohen Eigeneinnahmen perdu gegangen. "Die Kurzarbeit bringt nicht so viel Geld ein, wie wir einnahmenseitig im Musicalbereich lukriert hätten", rechnet Patay vor. Zugleich habe man die Personalkosten von 2018 (43,8 Mio. Euro) auf 2020 (35,9 Mio. Euro) deutlich gesenkt.