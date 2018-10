Vereinfachte GmbH-Gründung

Die Gründungskosten für Ein-Personen-GmbH wurden verringert.

Die vereinfachte Gründung in elektronischer Form kann nur unter bestimmten Voraussetzungen vorgenommen werden. Neben der Grund­voraussetzung, dass es sich um eine Ein-Personen-Gesellschaft handelt, muss die Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft – der Gesellschaftsvertrag – eine standardisierte Form aufweisen. Es ist ein Stammkapital in Höhe von 35.000 Euro vorgesehen, wovon wiederum die Hälfte und somit 17.500 Euro in Form einer Bareinzahlung geleistet werden muss. Daneben ist auch die vereinfachte Gründung einer sogenannten gründungs-privilegierten GmbH möglich, bei der das Stammkapital mindestens 10.000 Euro beträgt, wobei wiederum 5000 Euro als Bareinzahlung einbezahlt werden müssen.