Verein Amazone gestaltete Plakate zum Weltfrauentag

Mädchen im Alter von fünf bis 14 Jahren arbeiten weltweit 160 Millionen Stunden pro Tag mehr im Haushalt als gleichaltrige Buben.

Am Weltfrauentag macht der Verein Amazone mit einer Plakatserie aktuell relevante Themen sichtbar: Care-Arbeit, physische Gewalt, Gewalt im Netz und Körperbilder. So wird im öffentlichen Raum darauf aufmerksam gemacht, dass Geschlechtergerechtigkeit immer noch nicht existiert und dass es in den unterschiedlichsten Bereichen noch so viel zu tun gibt – auch und gerade jetzt.