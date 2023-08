Verdorbenes Obst und Gemüse in allen Regalen der Supermärkte

In allen kontrollierten Supermärkten von acht Ketten findet sich in den Obst- und Gemüseregalen Verschimmeltes oder Verfaultes. Das ergab ein Test der Arbeiterkammer Oberösterreich (AK OÖ). Daher forderten die Konsumentenschützer am Mittwoch eine bessere Qualitätssicherung. Und beim Einkauf der frischen Waren wird geraten, genau hinzuschauen.

Bei den "aktuell hohen Preisen" sei es "besonders ärgerlich, wenn sich bereits kurz nach dem Einkauf herausstellt, dass eine Frucht oder ein Gemüse im Netz bzw. in der Plastikschale verdorben ist", hieß es in der Aussendung. Der Lebensmittelhandel solle daher den Mitarbeitern mehr Zeit für Warenkontrollen geben, auch um rechtzeitig vor dem Verderben Obst und Gemüse preisreduziert anzubieten und damit ein Wegwerfen zu verhindern.

Schimmelpilze seien zwar nicht immer gesundheitsschädigend. Manche Schimmelpilzarten würden aber giftige Stoffwechselprodukte, sogenannte Mykotoxine, bilden. Diese können langfristig zu Gesundheitsproblemen führen, warnte die AK OÖ. Sei man etwa "mehrfach oder über einen längeren Zeitraum diesen Giftstoffen ausgesetzt, können sie leber-, nieren- oder immunschädigend wirken bzw. die Entstehung von Krebs begünstigen", hieß es.

Besonders Beerenfrüchte schimmeln schnell; sollte in einer Packung bereits eine Beere verdorben sein, raten die Konsumentenschützer, alles zu entsorgen. Das gelte auch für andere wasserreiche Obst- und Gemüsearten wie Gurken, Tomaten, Pfirsiche, Nektarinen.

Auch sollte angefaultes oder angeschimmeltes Obst nicht zu Kompott oder Konfitüre eingekocht werden, da Schimmelpilzgifte "hitze- als auch kältestabil sind", so die Warnung der AK OÖ.

