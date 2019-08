Verdi ruft zu Protestaktion gegen Verkauf von LSG

Die deutsche Gewerkschaft Verdi ruft für Montagmittag zu einer Protestaktion der Beschäftigten der Lufthansa-Catering-Tochter LSG in Frankfurt auf. Der Lufthansa-Konzern solle sich dazu verpflichten, einen potenziellen Käufer nur dann zum Zuge kommen zu lassen, wenn Arbeitsplätze und Sozialstandards erhalten bleiben, sagte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Christine Behle.

Zudem wolle man Mitbestimmungsstrukturen und Tarifverträge gesichert sehen, so Behle. Nach Verdi-Informationen will die Lufthansa bereits im September entscheiden, welcher Käufer die LSG übernehmen wird. Im Rennen befindet sich auch der österreichische Caterer DO & CO von Attila Dogudan. DO & CO interessiert sich für das Europa-Geschäft von LSG Sky Chefs, bestätigte Dogudan im Juni bei einer Pressekonferenz in Wien. Unter den Interessenten an der Küchen-Tochter befinden sich auch die Schweizer Gate Gourmet sowie die Dubaier Dnata.