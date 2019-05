Verdächtiger zwei Jahre nach Vergewaltigung in Wien gefasst

Rund zwei Jahre nach einer Vergewaltigung in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus ist ein Verdächtiger am Freitag festgenommen worden. Aufgrund der Spurenauswertung konnte die Tat einem 31-Jährigen zugeordnet werden, teilte die Polizei am Samstag mit. Der nun durch die Gruppe Hösch des Landeskriminalamts ausgeforschte Österreicher war in einer ersten Vernehmung geständig.

Schauplatz der Tat war in den Morgenstunden des 31. Mai 2017 eine Baustelle in der Geibelgasse. Dem 44-jährigen Opfer wurden teils lebensgefährliche Verletzungen zugefügt, weshalb die Frau mehrere Tage im Krankenhaus behandelt werden musste.