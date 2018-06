Verdächtiger nach vorgetäuschtem Mord in Ukraine verhaftet

Ukrainische Behörden haben am Freitag die Festnahme eines zweiten Verdächtigen im Zusammenhang mit dem angeblichen Mordkomplott gegen den russischen Journalisten Arkadi Babtschenko verkündet. Es handle es sich um einen Ukrainer, der von Russland in die Ukraine gesandt worden sei, um dort "terroristische Akte" zu begehen, sagte Bogdan Tywodar vom ukrainischen Geheimdienst SBU.

Zudem würden die Sicherheitsdienste nach einem weiteren Verdächtigen suchen. Die ukrainischen Behörden hatten Ende Mai die Ermordung des Kreml-Kritikers Babtschenko in Kiew inszeniert. So sei ein geplanter Anschlag auf den Journalisten vereitelt worden, hieß es. Laut Geheimdienst war am 31. Mai ein erster angeblich von Moskau angeheuerter Verdächtiger in Kiew festgenommen worden.