Verdächtiger im Fall Susanna im Irak festgenommen

Der im Fall Susanna gesuchte 20-jährige Verdächtige ist gefasst. Der mit seiner Familie aus Deutschland geflohene Ali B. sei in der Nacht auf Freitag von kurdischen Sicherheitsbehörden im Nordirak auf Bitten der deutschen Bundespolizei festgenommen worden, sagte der deutsche Innenminister Horst Seehofer bei der Innenministerkonferenz in Quedlinburg.

Er lobte die erfolgreiche Zusammenarbeit der kurdischen Behörden mit der Bundespolizei. B. wird verdächtigt, die 14-jährige Susanna aus Mainz vergewaltigt und getötet zu haben. Das Mädchen wurde vor mehr als zwei Wochen vermisst gemeldet und am Mittwoch in Wiesbaden tot aufgefunden. Ein im Zusammenhang mit der Tat zunächst ebenfalls festgenommener 35-jähriger Türke wurde am Donnerstagabend wieder freigelassen.