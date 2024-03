Verdächtiger nach Vergewaltigung in Wien gefasst

Verdächtiger nach Vergewaltigung in Wien in Haft

Verdächtiger nach Vergewaltigung in Wien in Haft

Verdächtiger nach Vergewaltigung in Wien in Haft ©APA/THEMENBILD

Nach einer Vergewaltigung in der Vorwoche in Wien-Wieden ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Der Mann war kontrolliert und aufgrund eines aufrechten Aufenthaltsverbots mitgenommen worden, worauf eine aufmerksame Beamtin bemerkte, dass die Personenbeschreibung des Gesuchten zum 55-jährigen Ungarn passte. Weitere Erhebungen bestärkten den Verdacht, obwohl der Mann eine Vergewaltigung bestreitet, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Das Opfer war in der Nacht auf Freitag auf dem Nachhauseweg von der Arbeit in der Viktorgasse in Wieden in die Garageneinfahrt einer Wohnanlage gedrängt und vergewaltigt wurde. Durch Hilferufe wurden Nachbarn aufmerksam, woraufhin der Täter flüchtete. Die 41-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Am Sonntag um 2.45 Uhr kontrollierten Beamte in der Kolschitzkygasse den Ungarn und stellten fest, dass gegen den Mann ein aufrechtes Aufenthaltsverbot vorliegt, weshalb er nach fremdenrechtlichen Bestimmungen festgenommen wurde. Eine engagierte Polizistin kontaktierte das Landeskriminalamt, weitere Erhebungen bestätigten den Verdacht, weshalb er über Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen wurde.

Bei der Vernehmung gab der 55-Jährige zu, dass es zu sexuellen Handlungen gekommen ist. Er bestreitet jedoch eine Vergewaltigung. Der Ungar wurde in eine Justizanstalt gebracht.

(S E R V I C E - Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800/216346 an. Weitere Ansprechpartner: Frauenhelpline: 0800/222-555 - Gewaltschutzzentrum: 0800/700-217 - Opfer-Notruf: 0800/112-112 - Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05-77-22)