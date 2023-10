Verdacht des Mordversuchs unter Jugendlichen in Feldbach

Ein Streit unter Jugendlichen hat Freitagabend für einen 16-Jährigen im Krankenhaus geendet: Ein 17-Jähriger soll ihm während der Auseinandersetzung in einer Fast Food-Filiale im oststeirischen Feldbach mit einem Messer in den Bauch gestochen haben. Der Jugendliche erlitt schwere Verletzungen und wurde per Hubschrauber in das LKH Graz gebracht. Der Verdächtige bestreitet den Messerstich. Gegen ihn wird wegen versuchten Mordes ermittelt, hieß es am Samstag seitens der Polizei.

Die beiden Burschen waren gegen 18.30 Uhr in dem Lokal in Streit geraten. Plötzlich soll der 17-jährige Oststeirer ein Messer gezückt und dem 16-jährigen in der Südoststeiermark lebenden Slowenen in den Bauch gestochen haben. Dann machte sich der mutmaßliche Täter davon, doch aufgrund von Aussagen des Opfers sowie von Zeugen wurde der Verdächtige rasch ausgeforscht. Er wurde an seinem Wohnort festgenommen.

Der 17-Jährige bestreitet einen Zusammenhang mit dem Messerstich. Die Tatwaffe wurde bisher nicht gefunden. Der verletzte Bursche wurde indessen im LKH Graz operiert. Den genauen Tathergang sowie die Hintergründe muss die Polizei noch ermitteln.