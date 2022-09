Verdacht bestätigt - Erneuter Kreuzbandriss bei El Sheiwi

Austria-Verteidiger Ziad El Sheiwi hat sich erneut einen Kreuzbandriss zugezogen. Die Wiener bestätigten am Montag die befürchtete Diagnose. Der 18-Jährige werde am Dienstag in Innsbruck operiert, so der Fußball-Bundesligist. El Sheiwi hatte sich am Sonntag bei seinem Liga-Comeback in Hartberg am linken Knie verletzt. Im Dezember 2021 hatte er sich rechts das Kreuzband gerissen und war seither ausgefallen.

"Es fühlt sich an, als wäre die Welt zusammengebrochen. Aber aufgeben ist keine Option für mich", gab sich El Sheiwi vor der neuerlich monatelangen Verletzungspause kämpferisch.