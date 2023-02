Verdacht auf Missbrauch in Lech: Jetzt wurde eine mögliche Tatzeugin ...

Kindesmissbrauchsverdacht in Lech: Jetzt gibt es möglicherweise eine Tatzeugin.

Im Kindesmissbrauchsverdachtsfall in einer Betreuungseinrichtung für Kleinkinder in Lech gibt es nach Informationen des Wiener Vereins Bündnis Kinderschutz Österreich, der in laufendem Kontakt mit der betroffenen Wiener Familie steht, womöglich eine Tatzeugin.

Nach Aussage des mutmaßlich von einem sexuellen Übergriff betroffenen Dreijährigen soll eine Mitarbeiterin den Verdächtigen bei der Tatbegehung erwischt und den Buben anschließend gewaschen haben.

Man arbeite eng und gewissenhaft mit der Polizei zusammen. Vonseiten des Bündnis Kinderschutz gibt es jedoch Zweifel an gewissen Darstellungen.

