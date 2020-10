Verbund will keine Investitionsabstriche wegen Corona machen

Der Verbund-Stromkonzern macht wegen der Coronakrise keine Abstriche bei seinen Investitionsplänen. Das sagte Generaldirektor Wolfgang Anzengruber am Freitag auf der Gewinn-Messe. Dabei gebe es bis 2030 in der Wasserkraft ein Ausbaupotenzial von bis zu 1,7 Mrd. Euro, bei PV und Windkraft von 800 Mio. Euro - und bei den Stromnetzen seien es bis 2029 rund 2,9 Mrd. Euro, davon 350 Mio. Euro schon im heurigen Jahr.

In der heimischen Stromerzeugung des Verbund habe sich die im ersten Halbjahr geringere Wasserführung "mittlerweile erholt", so Anzengruber. Dass sich der Verbund-Aktienkurs mit plus 16 Prozent seit Jahresanfang so gut gehalten habe - aktuell gibt es im Wiener Leitindex ATX nur noch zwei weitere Werte, die seither im Plus sind, die noch besser performende Mayr-Melnhof und die voestalpine -, sei "sicher eine Ausnahmesituation", so Anzengruber, und liege am Geschäftsmodell. Denn bei allen Themen, die sich mit dem New Green Deal von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Nachhaltigkeit beschäftigten, habe "der Verbund eine gute Ausgangsposition".