Verbund weiterhin mit vier Vorständen

Der Vorstand des börsennotierten Verbund-Stromkonzerns wird nicht verkleinert, sondern umfasst auch ab 2019 vier Vorstandsmitglieder. CEO bleibt bis Ende 2020 Wolfgang Anzengruber. Um drei Jahre bis Ende 2021 wird CFO Peter F. Kollman verlängert, mit Option auf weitere zwei Jahre, hat am Mittwoch der Aufsichtsrat beschlossen. Neu in den Vorstand kommen Michael Strugl und Achim Kaspar.

Der oberösterreichische Landeshauptmann-Stellvertreter Strugl und Kaspar wurden für drei Jahre bis Ende 2021 mit Verlängerungsoption auf zwei weitere Jahre, also bis Ende 2023, bestellt und werden in einem halben Jahr in den Vorstand einziehen. Strugl wird außerdem stellvertretender Vorsitzender des Verbund-Vorstands.