Verbund nach drei Quartalen mit deutlich mehr Gewinn

Der börsennotierte Stromkonzern Verbund hat in den ersten drei Quartalen von einer höheren Stromerzeugung aus Wasser- und Windkraft sowie gestiegenen Absatzpreisen profitiert. Gewinn und Umsatz sind deutlich gestiegen. Die Wasserführung der Flüsse lag über dem langjährigen Durchschnitt und über dem Wert des Vorjahreszeitraums.

Im energiewirtschaftliche Umfeld - gekennzeichnet von steigenden Stromgroßhandelspreisen, erhöhter Volatilität in den Netzen sowie dem Trend zu erneuerbaren Energien - habe der Verbund in den ersten drei Quartalen aufgrund seiner strategischen Positionierung profitiert, heißt es in der heutigen Mitteilung. Die starke strategische Basis in Verbindung mit der positiven Geschäftsentwicklung erhöhten die Flexibilität um Wachstumschancen im Markt zu nutzen und stärke die Widerstandsfähigkeit gegen Wirtschaftsabschwünge.