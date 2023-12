Verbund-Kunden bekommen bis zu 85 Euro Rückzahlung

Etliche Kundinnen und Kunden des Energieversorgers Verbund bekommen bis spätestens Ende März 2024 eine Rückzahlung in der Höhe von bis zu 85 Euro. Die Einmalzahlung hänge von der Jahresverbrauchsmenge ab und betreffe alle Kunden, die per Stichtag 30. September 2023 und seit mindestens vier Monaten von der Verbund AG mit Strom beliefert werden, gaben Verbund und AK Oberösterreich am Freitag bekannt. Ausgenommen seien Float-Tarife.

Stromkundinnen und -kunden mit einem Jahresverbrauch bis 1.500 kWh erhalten eine Einmalzahlung in der Höhe von 20 Euro, bei einem Jahres-Stromverbrauch von 1.501 bis 3.000 kWh sind es 40 Euro und bei einem Jahres-Stromverbrauch von über 3.000 kWh erhalten Kundinnen und Kunden 85 Euro als Einmalzahlung auf ihr Konto überwiesen. Die Betroffenen werden vom Verbund informiert.

Hintergrund der Rückzahlung war eine rechtliche Unsicherheit. Der teilstaatliche Energieversorger erhöhte mit 1. März 2023 den Strompreis für seine Bestandskunden. "Die Vorgehensweise und der Umfang warfen rechtliche Fragen auf, die die Arbeiterkammer Oberösterreich gerichtlich klären wollte, um Rechtssicherheit für alle zu schaffen. Erfreulicherweise konnte ein langwieriges Gerichtsverfahren vermieden werden, denn die Verbund AG suchte den Dialog und war zu einer kundenfreundlichen und praktikablen Lösung bereit", so die AK laut einer Aussendung.