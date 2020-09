Verbund kauft für 437 Mio. Euro 51 Prozent der Gas Connect

Der Verbund kauft dem Öl- und Gasriesen OMV für 271 Mio. Euro die 51-Prozent-Mehrheit an der bisherigen OMV-Tochter Gas Connect Austria (GCA) ab. Außerdem übernimmt der Stromkonzern 165,9 Mio. Euro an Verbindlichkeiten, welche die GCA gegenüber der OMV hat. Das Closing ist für 2021 geplant. Aus dem Kaufpreis ergibt sich ein Unternehmenswert des Gaspipeline-Betreibers GCA von 980 Mio. Euro für 100 Prozent des schuldenfreien Unternehmens.

Bei der OMV wird die Veräußerung zu einer Entschuldung von mehr als 570 Mio. Euro führen, was sich positiv auf das Gearing des Konzern auswirke, erklärte die OMV am Mittwoch. Gemäß den Bedingungen wird der Verbund in Summe 436,9 Mio. Euro an die OMV bezahlen, abhängig vom Stand der Verbindlichkeiten zum Zeitpunkt des Closings.