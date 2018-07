Verbrecher setzten Kopfgeld auf Drogenspürhund aus

"Sombra" ist die beste Spürnase der kolumbianischen Polizei. Der Golf-Clan, das mächtigste Verbrechersyndikat des südamerikanischen Landes, hat deshalb ein Kopfgeld in Höhe von umgerechnet 59.000 Euro auf die Deutsche Schäferhündin ausgesetzt, wie die Zeitung "El Tiempo" berichtete.

“Sombra” wurde schon als Welpe zum Drogenspürhund ausgebildet. Sie war in der Drogenhochburg Uraba an der Karibikküste sowie den Hafenstädten Barranquilla, Cartagena und Santa Marta im Einsatz. Bei der jüngsten Militärparade am Unabhängigkeitstag wurde sie für ihren Kampf gegen die Drogen sogar mit einer Medaille geehrt.