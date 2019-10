Verbraucherschutzverein will Druck im Abgasskandal erhöhen

Der private Verbraucherschutzverein (VSV) wirft der Regierung und ihren Vorgängern Untätigkeit bei der rechtlichen Aufarbeitung des Abgasskandals vor und will nun den Druck erhöhen. "Während Österreichs Regierung in der Sache völlig untätig ist, handelt der VSV", so der Verein in einer Aussendung. Details sollen kommenden Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien präsentiert werden.

Über vier Jahre sind nun vergangen dass die US-Umweltbehörde über Ermittlungen gegen den VW-Konzern wegen Abgasmanipulationen berichtete, seitdem ist das heimische Verkehrsministerium untätig gewesen, so der Vorwurf des VSV. "Das Verkehrsministerium als Marktüberwachungsbehörde hat völlig versagt und hat schlicht gar nichts für eine rasche Aufklärung des Diesel-Skandals unternommen. Wir werden daher prüfen, ob hier Schadenersatz aus der Amtshaftung für die Opfer des Diesel-Skandals gegen die Republik geltend gemacht werden kann", so Kolba.