Verbraucherschutzverein brachte Anzeige gegen Audi ein

Der österreichische Verbraucherschutzverein (VSV) hat bei der heimischen Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Anzeige gegen die Volkswagen-Tochter Audi eingebracht. Es geht um größere Premium-Modelle der Motorklasse Euro 6 von Audi und Porsche sowie um den VW Touareg, in die unzulässige Abschalteinrichtungen eingebaut worden sein sollen, berichten Medien sowie der VSV.

Konkret handelt es sich um die vom deutschen Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) attestierten unzulässigen Abschalteinrichtungen in 3,0- und 4,2-Liter-Dieselmotoren von Audi, die in großvolumigen Fahrzeugen von Audi A6 und A8 über VW Touareg bis Porsche Cayenne und Panamera verbaut sind, berichtete der "Standard" am Montag.