Verbot von kurdischer Demo war verfassungswidrig

Die Untersagung einer Demonstration, im Rahmen derer die Fahne der kurdischen PKK gezeigt werden sollte, war verfassungswidrig. Das hat der VfGH in einem heute publizierten Erkenntnis kundgetan. Anlass für die Untersagung war, dass das Zeichen der kurdischen Bewegung durch das Symbolegesetz verboten ist. Ein solches Verbot reiche aber für sich allein nicht aus, die Untersagung einer Versammlung zu rechtfertigen, meint das Höchstgericht.

In dem Fall ging es um eine "Kundgebung für Frieden und Demokratie in Kurdistan" im vergangenen Jahr. Der Veranstalter wollte die Demonstration mit der Fahne der PKK gestalten. Diese gilt aber in der EU als verbotene terroristische Vereinigung und die Verwendung ihrer Fahne ist im Symbolegesetz verboten. Der Mann wollte auf die Fahne jedoch nicht verzichten, woraufhin die Kundgebung untersagt wurde - zu Unrecht, wie sich nun zeigte.