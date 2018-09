Verbindlichkeiten aus Privatkonkursen 2018 bei 1,5 Mrd. Euro

In den ersten drei Quartalen heuer sind mit hochgerechnet 7.801 Privatkonkursen um 66 Prozent mehr private Schuldenregulierungsverfahren eröffnet worden als im Vergleichszeitraum 2017. Die Verbindlichkeiten sind regelrecht explodiert - um 166 Prozent auf 1,5 Mrd. Euro. Das berichtete der Gläubigerschutzverband KSV 1870 am Mittwoch.

“Grund dafür ist das Insolvenzrechtsänderungsgesetz 2017 (IRÄG 2017), wodurch die Zahl der Schuldneranträge im vergangenen Jahr zunächst deutlich rückläufig war und erst im vierten Quartal 2017 wieder zugenommen hat”, schrieb der KSV am Mittwoch in einer Aussendung. Der Trend setze sich weiter fort. “Die aktuellen Höchstwerte sind das Ergebnis des IRÄG 2017 und der Entwicklung in den letzten Monaten”, so KSV-Experte Hans-Georg Kantner. Die Zuwächse nach Bundesländern sind höchst unterschiedlich. Mit Ende des heurigen Jahres erwartet er, dass die durch die Gesetzesnovelle “ausgelöste Insolvenzwelle” wieder abebbt.