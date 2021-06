Verbesserungen für Pflege daheim und Integrationshilfe

Die Landesrätinnen Martina Rüscher und Katharina Wiesflecker begrüßen die Novelle des Sozialleistungsgesetzes.

In der letzten Regierungssitzung wurden mit der Novelle des Sozialleistungsgesetzes (SLG) und der Sozialleistungsverordnung (SLV) rückwirkend zum 1. April weitere Verbesserungen für die Betroffenen beschlossen. Diese Änderungen werden von Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher und Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker ausdrücklich begrüßt. "Dadurch werden vor allem im Bereich der Integrationshilfe Ungleichbehandlungen abgewendet und wichtige Verbesserungen für Menschen mit Behinderung, Menschen in schwierigen Lebenssituationen sowie pflegende Angehörige umgesetzt", so Rüscher und Wiesflecker einhellig.

Häusliche Pflege wird gestärkt

So wurde in der Änderung des SLG sichergestellt, dass für Personen in therapeutischen Wohngemeinschaften, deren Wohnplatz im Rahmen der Integrationshilfe finanziert wird und Personen in ambulant betreuten Einrichtungen monatlich die gleich hohen Geldleistungen gewährt werden, wie alleinstehenden Personen.