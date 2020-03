Verbesserung der Konjunktur, aber auch Probleme mit dem Coronavirus

Der UniCredit Bank Austria EinkaufsManagerIndex im Februar zeigt eine Verbesserung der Industriekonjunktur in Österreich. Aber auch Folgen der Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) sind sichtbar.

Verbesserung der Konjunktur

„Der aktuelle EinkaufsManagerIndex und seine europäischen Pendants zeigen eine Verbesserung der Industriekonjunktur. Im Februar ist in Österreich die Produktions­leis­tung spürbar ausgeweitet worden. Daher sind wieder neue Jobs entstanden. Der Rückgang des Neugeschäfts hat sich jedoch beschleunigt und die abrupt gestiegenen Lieferzeiten deuten auf erste Probleme in der globalen Wertschöpfungskette, bedingt durch das Coronavirus, hin“, meint Stefan Bruckbauer, Bank Austria Chefökonom.

Neugeschäft geht zurück

Nach positiven Signalen einer Belebung des globalen Handels, die sich zu Jahresbeginn sogar in einem erstmaligen Anstieg der Exportaufträge der österreichischen Industrie seit fast eineinhalb Jahren niederschlug, sinkt das Neugeschäft aus dem In- und Ausland nun wieder. „Die Nachfrage nach heimischen Industrieerzeugnissen hat im Februar erneut nachgelassen. Der Auftragsrückgang fiel sogar stärker als im Vormonat aus, da der Rückenwind vom Exportgeschäft mittlerweile wieder abebbt.

Gestützt auf die Verbesserung der Nachfrage in den Vormonaten haben die heimischen Betriebe die Produktionsleistung im Februar jedoch spürbar erhöht. Der Produktionsindex kletterte auf 51,5 Punkte“, sagt UniCredit-Bank- Austria-Ökonom Walter Pudschedl. Erstmals seit April 2019 haben die Betriebe in Österreich die Produktionsleistung im Monatsvergleich wieder ausgeweitet. Dennoch haben sich erstmals seit einem Jahr die Auftragsrückstände wieder erhöht, was eine zuvor zu starke An­passung der Produktionskapazitäten an die schwächere Nachfrage andeutet.