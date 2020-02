Verantwortung fürs große Ganze – Vorarlberg wurde zur Modellregion

Energie, Nachhaltigkeit und Umweltpolitik sind wichtige Themenfelder, mit denen sich die Wirtschaftskammer Vor­arlberg gemeinsam mit den heimischen Unternehmen auseinandersetzt.

Eine zentrale Rolle spielen dabei die großteils freiwilligen Bemühungen der heimischen Wirtschaft: „Seit Jahren engagieren sich die Betriebe in Sachen Energieeffizienz und Treibhausgasausstoß, was bereits positive Auswirkungen gezeigt hat“, betont Hans Peter Metzler, Präsident der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Die Ergebnisse des Energie- und Monitoringberichts des vergangenen Jahres bestätigen den Weg der freiwilligen Maßnahmen einmal mehr: Der Energieverbrauch ist bei gleichzeitigem Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum kaum gestiegen und konnte in Bezug auf die Wirtschaftsleistung sogar deutlich gesenkt werden.