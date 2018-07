Veranstalter verhängten Tour-Startverbot gegen Froome

Die Tour de France ist nach zahlreichen Dopingaffären und Streichungen aus den Siegerlisten mehr denn je auf ihren guten Ruf bedacht.

So hat der Veranstalter laut einem Bericht der Zeitung “Le Monde” vom Sonntag ein Startverbot gegen den vierfachen Tour-de-France-Gewinner Christopher Froome bei der am Samstag beginnenden 105. Auflage verhängt. Dessen Team Sky hat demnach Protest eingelegt.

Der Protest des Rennstalls gegen die Ablehnung Froomes soll laut “Le Monde” vom Schiedsgericht des nationalen olympischen Komitees Frankreichs am Dienstag behandelt und die Entscheidung tags darauf kommuniziert werden. Mit dem Fall könnte anschließend auch noch das Oberste Sportgericht in Lausanne befasst werden.

Froome startete im Mai auch beim Giro d’Italia, den er ebenfalls gewann, und nahm danach das Double Giro/Tour ins Visier. In Frankreich peilt er seinen fünften Sieg an, der ihn unter die Rekord-Gewinner einreihen würde. Einer von ihnen, der dem Tour-Veranstalter nahestehende Bernard Hinault, hatte zuletzt starke Kritik am Antreten Froomes geübt und Fahrer sogar zu einem Boykott aufgefordert, sollte dieser an der Startlinie stehen.