Verändern anstatt ertragen

„Es ist nicht das Klima, das wir retten müssen, sondern die Zukunftschancen unserer Nachkommen“, sagt LR Johannes Rauch.

„Wir sind, wie es Bundespräsident Alexander Van der Bellen so treffend formuliert hat, die erste Generation, die vom Klimawandel massiv betroffen sein wird und gleichzeitig die letzte, die das Schlimmste verhindern kann“, bringt es der Umwelt- und Klimalandesrat Johannes Rauch auf den Punkt. „Das Wissen dazu: Vorhanden! Die Techniken: Weitgehend vorhanden! Die guten Beispiele, wie es gehen kann: Es gibt sie! Was wir tun müssen, ist zu lernen, das Beste, Innovativste, Klügste, das es an vielen Orten in vielen einzelnen Bereichen gibt, voneinander zu übernehmen und umzusetzen: Die Verkehrspolitik aus Kopenhagen, die Stadtplanung von Freiburg oder Oslo, nachhaltige Landwirtschaftsmodelle, Gemeinwohlökonomie statt blindem Wachstumsglauben, Freiheit statt Konsumzwang, ein gutes Leben für alle anstatt unermesslichem Reichtum für Wenige. Geht nicht? Sinnlos, weil die Chinesen und die Amerikaner und viele andere das Gegenteil tun? Weil alles eh schon so schlimm ist? ,Die Welt ist zum Verändern da, nicht zum Ertragen’ sagt dazu Harald Welzer.“