Verabschiedung Gert Marte

Bereits mit 31. Mai 2018 hat Gert Marte seine Tätigkeit bei der Stadt Hohenems beendet.

Nun wurde der langjährige Schul- und Hallenwart anlässlich des Heimspiels des HC Hohenems am vergangenen Sonntag von Bürgermeister Dieter Egger persönlich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Gert war seit 1997 für die Stadt Hohenems, zunächst im Werkhof, tätig. Von 2005 an war er schließlich als Hallen- und Schulwart in allen Schulen der Stadt Hohenems beschäftigt.