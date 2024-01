Venier und Hütter im Cortina-Abfahrtstraining vorne dabei

Die Österreicherinnen Stephanie Venier und Cornelia Hütter haben im ersten Training für die beiden Weltcup-Abfahrten in Cortina d'Ampezzo vielversprechend abgeschnitten. Venier fuhr am Mittwoch mit 0,47 Sekunden Rückstand auf die Französin Laura Gauche auf Platz zwei. Hütter wurde 1,12 Sekunden zurück hinter Federica Brignone Vierte. Die zuletzt in der Zauchensee-Abfahrt vor Venier siegreiche Sofia Goggia belegte beim ersten Abtasten auf der Tofana-Strecke Rang 20.

Drittschnellste des ÖSV-Teams war Ricarda Haaser als 16. Weltcup-Spitzenreiterin Mikaela Shiffrin landete nach dem Umstieg auf die langen Latten mit über vier Sekunden Verspätung weit hinten. Am Olympiaschauplatz von 2026 ist am Donnerstag ein weiteres Training angesetzt. Am Freitag und Samstag gehen die Abfahrten in Szene, am Sonntag ein Super-G.