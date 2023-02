Venier schafft Sprung ins ÖSV-Abfahrtsquartett

Mit der Bestzeit im zweiten Abfahrtstraining hat sich Stephanie Venier das letzte WM-Ticket im ÖSV-Quartett gesichert. Die Tirolerin verwies am Donnerstag ihre Teamkollegin Mirjam Puchner (+0,01 Sek.) und Italiens Speed-Queen Sofia Goggia (+0,17) auf die Plätze. Österreichs Team bei der Abfahrt am Samstag (11.30 Uhr) wird aus Cornelia Hütter, Nina Ortlieb, Puchner und Venier bestehen. Für Ramona Siebenhofer und Tamara Tippler ist die Méribel-WM vorbei.

"Ich bin zwar gerade noch auf den WM-Zug aufgesprungen, aber als WM-Touristin wollte ich auch nicht abgestempelt werden", sagte Venier vor ihrem nun sechsten WM-Rennen am vierten Ort. 2017 in St. Moritz hatte die mittlerweile 29-Jährige in der Abfahrt die Silbermedaille gewonnen. In Méribel wird sie außer der Abfahrt kein Rennen bestreiten.