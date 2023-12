Venedig verbietet größere Touristengruppen

Im Kampf gegen die negativen Auswirkungen des Massentourismus verbietet die Stadt Venedig von Fremdenführern begleitete Touristengruppen mit mehr als 25 Personen. Dies wurde vom Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Diese Maßnahme betrifft das Stadtzentrum sowie die Inseln Murano, Burano und Torcello. Lautsprecher sind bei Stadtführungen künftig verboten.

Die Beschlüsse der Gemeinde wurden am Samstag bekanntgegeben. Die Maßnahme tritt am 1. Juni 2024 in Kraft. Damit soll der nachhaltige Tourismus gefördert sowie Schutz und Sicherheit der Stadt gewährleistet werden, kommentierte Sicherheitsstadträtin Elisabetta Pesce. Außerdem werde "ein Zeichen gegen nicht autorisierte Fremdenführer" gesetzt, ergänzte der für Handel zuständige Stadtrat Sebastiano Costalonga.