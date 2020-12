Venedig setzt wegen Unwettern Dammsystem ein

In Venedig ist in der Nacht auf Mittwoch das Dammsystem MOSE eingesetzt worden, um die Stadt vor einer neuen Flutwelle zu schützen. Insgesamt wurden 78 Barrieren an drei Eingängen der Lagune aufgestellt. Am Mittwoch soll das Hochwasser einen Pegel von 1,23 Metern erreichen. Probleme mit dem neuen Dammsystem hatten am Dienstag zu Überschwemmungen geführt. Das Hochwasser auf dem zentralen Markusplatz stieg auf einen Pegel von 1,37 Metern über dem Meeresspiegel.

Zudem drangen die Wassermassen auch in den Markusdom ein. Die neue Hochwasserschutzanlage MOSE sei nicht aktiviert worden, weil ein geringerer Anstieg des Wasserpegels vorhergesagt worden sei, sagte Bürgermeister Luigi Brugnaro. Er kündigte an, die Vorgaben für das System zu überprüfen. Die Hochwasserschutzanlage war im Herbst in Betrieb genommen und in den vergangenen Tagen insgesamt drei Mal eingesetzt worden.