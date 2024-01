Venedig feiert legendären Reisenden Marco Polo

Venedig gedenkt in diesem Jahr seines legendären Sohnes Marco Polo (1254-1324), der vor 700 Jahren verstorben ist. Geplant sind zahlreiche wissenschaftliche, literarische und kulturelle Veranstaltungen, die sich auch auf die Jahre 2025 und 2026 ausdehnen werden. Höhepunkt der Feierlichkeiten ist die vom 6. April bis zum 29. September 2024 im Palazzo Ducale stattfindende Ausstellung "Die Welten des Marco Polo: Die Reise eines venezianischen Kaufmanns im 13. Jahrhundert".

Über 300 Werke aus venezianischen Sammlungen, aus den größten und bedeutendsten italienischen und europäischen Institutionen, sowie Leihgaben von Museen in Armenien, China, Katar und Kanada werden dann im Palazzo Ducale zu bewundern sein. Sie stehen alle in Zusammenhang mit Marco Polos Werk "Il Milione".

Marco Polo trat im Alter von 17 Jahren 1271 zusammen mit seinem Vater Niccolo und seinem Onkel Maffeo im Auftrag von Papst Gregor X. eine Reise Richtung Osten an, die sie an den Hof des Kublai Khan führte. Als dessen Botschafter wurde Marco Polo in viele Provinzen des riesigen Reiches entsandt. Nach 24 Jahren kehrte er nach Venedig zurück und lebte dort als erfolgreicher Kaufmann. In einem Buch mit seinen Reiseerinnerungen "Il Milione", in der deutschen Übersetzung: "Die Wunder der Welt", bekamen die Europäer erstmals Informationen über das Königreich der Mongolen, den Fernen Osten sowie speziell China, Indien und Japan. Einen Schwerpunkt bilden darin Beschreibungen von Handelswaren. Es handelt sich daher auch weniger um einen spannenden Abenteuerbericht als um ein sachliches Kaufmannsbuch.