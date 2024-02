Vekic ist erste Halbfinalistin beim Upper Austria Ladies

Donna Vekic hat sich am Freitag als erste Spielerin für das Halbfinale des mit 922.573 Dollar dotierten Upper Austria Ladies in Linz qualifiziert. Die als Nummer drei gesetzte Kroatin besiegte die Französin Clara Burel, die in Runde eins Österreichs einzige Vertreterin Sinja Kraus ausgeschaltet hatte, nach 90 Minuten und zwei sehr unterschiedlichen Sätzen mit 6:0,7:6(3). Vekic ist bei ihrem siebenten Linz-Antreten damit so weit wie bisher noch nie gekommen.

Die 27-jährige Nummer 34 im WTA-Ranking trifft damit am Samstag auf jeden Fall auf eine Russin: Entweder Titelverteidigerin Anastasia Potapowa (Nr. 5 gesetzt) oder Jekaterina Alexandrowa (2).

"Sie hat wirklich ihr Level sehr gesteigert. Ich bin dann etwas nervös geworden und habe nachgelassen", erklärte Vekic. Ein Sturz im zweiten Satz verlief glimpflich, Vekic konnte sich selbst mit einem Pflaster verarzten. "Ich glaube, dass es mir gut gehen wird. Einige Fingernägel sind in Mitleidenschaft gezogen worden, aber mit ein bisschen Eis wird es wieder gut sein."

Für die bisher vierfache WTA-Turniersiegerin geht es damit wieder zurück in die Top 30, ihr bisher bestes Ranking (19.) kann sie aber selbst mit einem Turniersieg nicht erreichen.