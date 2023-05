Vegas Golden Knights führen im NHL-Semifinale 3:0

Die Vegas Golden Knights sind nur noch einen Sieg vom Einzug in die Finalserie um den Stanley Cup entfernt. Im dritten Spiel der Western Conference Finals in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL holte die Mannschaft am Dienstag (Ortszeit) ein 4:0 bei den Dallas Stars. Die Golden Knights gingen schon im ersten Drittel 3:0 in Führung, Alex Pietrangelo machte im zweiten Drittel dann alles klar.

Es war die erste Partie der Serie, die nicht erst in der Verlängerung entschieden wurde. Mann des Spiels bei den Gästen war neben Goalie Adin Hill, der einen Shutout feierte, Iwan Barbaschew. Der Russe erzielte ein Tor selber und verbuchte zwei Assists. Die Golden Knights, das beste Team der Regular Season im Westen, stehen nun vor der zweiten Finalqualifikation nach 2018, als der Club aus Nevada überraschend gleich in ihrer Debütsaison ins Endspiel um den Stanley Cup einzog. Bereits in der Nacht auf Freitag könnten die Golden Knights im vierten Spiel dieser Serie alles klar machen. Die Partie findet erneut in Dallas statt.

NHL-Ergebnis vom Dienstag - Play-off-Halbfinale ("best of seven"): Western Conference, Finale: Dallas Stars - Vegas Golden Knights 0:4. Stand in der Serie: 0:3